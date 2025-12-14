Ankara Çankaya'da Trafik Kazası: Otomobil Motosiklete Çarptı, 4 Yaralı

Ankara Çankaya'da otomobil motosiklete çarptı: 4 yaralı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde kaza

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 CDD 914 plakalı otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.