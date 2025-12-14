DOLAR
Ankara Çankaya'da Trafik Kazası: Otomobil Motosiklete Çarptı, 4 Yaralı

Ankara Çankaya'da 06 CDD 914 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 01:42
Ankara Çankaya'da Trafik Kazası: Otomobil Motosiklete Çarptı, 4 Yaralı

Ankara Çankaya'da otomobil motosiklete çarptı: 4 yaralı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde kaza

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 CDD 914 plakalı otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

