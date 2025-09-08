2. Afrika İklim Zirvesi Addis Ababa'da Başladı: Yeşil Kalkınma ve Finansman

2. Afrika İklim Zirvesi Addis Ababa'da Başladı

8-10 Eylül tarihlerinde Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Afrika İklim Zirvesi (ACS2), kıtanın iklim krizine karşı ortak tutumunu pekiştirmeyi, küresel müzakerelerde Afrika'nın önceliklerini gündeme taşımayı ve yeşil kalkınma için finansman olanaklarını artırmayı hedefliyor.

Zirve iki gün sürecek

Zirve, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu ve Etiyopya hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat açılış konuşmasında, Afrika ve Karayipler'in eski sömürge güçlerinden tarihsel suçların kabul edilmesi, adil tazminatlar sağlanması ve yapısal adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gibi konularda ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Karayip Topluluğu (CARICOM) Genel Sekreteri Carla Barnett zirveyi "eve dönüş" olarak nitelendirerek, iki bölge arasındaki kardeşlik bağlarının yeniden güçlendiğini ve sağlık, ulaşım, ticaret gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Afrika Birliği Özel Temsilcisi Parfait Onanga-Anyanga ise zirveyi "Afrika ve Karayip liderlerinin tarihi buluşması" olarak tanımladı ve etkinliğin ticaret, yatırım, turizm, bilim, teknoloji ile adalet alanlarında eşsiz işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Zirvenin teması "Küresel İklim Çözümlerini Hızlandırmak: Afrika'nın Dayanıklı ve Yeşil Kalkınması için Finansman" olarak açıklandı. İki yılda bir düzenlenen etkinlik; devlet başkanları, kalkınma ortakları, hükümetlerarası kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum, kadın ve gençlik grupları ile özel sektörü bir araya getiriyor.

Zirvede, Afrika'nın iklim yönetişimindeki rolü, COP30 ve G20 başta olmak üzere yaklaşan uluslararası müzakerelerde kıtanın önceliklerinin güçlü şekilde temsil edilmesi gibi konular ele alınacak. Ayrıca Addis Ababa Bildirgesi'nin kabulü, öncü raporların yayımlanması ve milyarlarca dolarlık yeşil yatırımı harekete geçirmek için girişimlerin başlatılması bekleniyor.

Etkinlik, kısa süre önce Addis Ababa'nın farklı noktalarında düzenlenen İklim Haftası 2025 programının ardından başladı. Açılışa, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, AfB Dönem Başkanı Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ve AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, sivil toplum temsilcileri, gençlik grupları ve özel sektör temsilcileri katıldı.