Diyarbakır'da Yoğun Sis Uçuşları Geciktirdi

Sabah saatlerinde görüş yer yer 100 metreye kadar düştü

Diyarbakır'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, vatandaşlar ve sürücüler olumsuz şartlarla karşılaştı.

Sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Görüşün azalması, özellikle ana arterlerde ulaşımı güçleştirdi ve sürücülere ekstra dikkat gerektirdi.

Diyarbakır Havalimanında da sis nedeniyle bazı uçuşlar aksadı; bazı uçak seferleri ise gecikmeli yapıldı. Yolcuların ve havacılık yetkililerinin görüşme ve bilgilendirme süreçleri sürdü.

