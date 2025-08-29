2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Ardahan ve Alaplı Belediyeleri KPSS ile Personel Alıyor

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylara yeni fırsatlar doğdu. Ardahan ve Zonguldak Alaplı belediyeleri, yayımladıkları resmi ilanlarla kadro ihtiyacını karşılamak üzere alım sürecini başlattı. İlanlar, mühendislik ve itfaiyecilik alanlarında istihdam sağlayacak nitelikte.

Ardahan Belediyesi: Harita Mühendisi Alımı

Ardahan Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde bir Harita Mühendisi alacağını duyurdu. Pozisyon, Teknik Hizmetler sınıfında 8. dereceli kadroya yapılacak.

Başvuru şartları arasında; lisans düzeyinde Harita Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak bulunuyor. Ayrıca saha çalışmaları gereği adaylardan B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları bekleniyor. Uluslararası projelerde veya yazışmalarda yetkinlik gösterebilmeleri için İngilizce YDS'den en az D düzeyi puan sahibi olmaları isteniyor. Pozisyon için cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması zorunlu.

Alaplı Belediyesi: 5 İtfaiye Eri Alımı

Alaplı Belediye Başkanlığı, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak toplam 5 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında ve 10. dereceli kadrolara yapılacak.

İlana göre 4 kişilik kontenjan yalnızca erkek adaylara ayrıldı ve bu adayların İtfaiyecilik ya da ilgili ön lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor (İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Acil Durum ve Afet Yönetimi gibi). Geriye kalan 1 kişilik kontenjan ise kadın ve erkek adayların başvurusuna açık olup, bu pozisyon için herhangi bir ön lisans programından mezun olmak yeterli sayılıyor.

Tüm itfaiye eri adayları için ortak şartlar arasında P93 KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak ve B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak yer alıyor.

Başvuru Yapacak Adaylar İçin Genel Şartlar

Her iki belediyenin ilanında aranan genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ortaklık gösteriyor. Başvuru yapacak adayların sağlaması gereken temel koşullar şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak

• Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak

İlanlara başvurmadan önce adayların ilgili belediyelerin resmi duyurularını dikkatle incelemeleri ve istenen belgeleri eksiksiz hazırlamaları önem taşıyor.