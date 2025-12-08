Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Öğrencilerle sohbet etti, başarı reçetesini paylaştı

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile birlikte Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Kaymakam Ateş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Ateş, öğrencilere yönelik sohbetlerinde hedef belirlemenin önemini vurguladı ve onlara doğru çalışma alışkanlıkları kazanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gençlere seslenen Ateş, başarıya giden yolun azim ve disiplinle mümkün olduğunu belirterek motivasyon ve düzenli çalışmanın altını çizdi.

Ziyaret, sınıf gezileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerle tamamlandı.

