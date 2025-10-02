2 Ekim 2025 - Özel Haber Gündemi: Reklam Cezaları, 5G, Milli Teknoloji Kulüpleri

ANADOLU AJANSI ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2025

1- Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için 9 ayda 189 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, bu yılın 9 ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlere ilişkin incelemelerde bulundu. Kurulun yürüttüğü değerlendirmelerde 9 ayda 189 milyon lira tutarında ceza uygulandığı bildirildi. İncelemeler kapsamında toplam 20 bin 372 dosya ele alındı. (Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği' çatısı altında buluşacak

TÜBİTAK çağrısıyla hayata geçirilen platform, özellikle üniversite öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gelişimini destekleyecek program kapsamında, projenin içeriğine göre 150 bin liraya kadar destek sağlanabilecek. Platform, bu kulüpler arasında sürdürülebilir bir işbirliği ağı oluşturmayı hedefliyor. (Zeynep Duyar/Ankara)

3- İletişimde 5G devri: 2G ve 3G kapatmaları farklı planlarla ilerliyor

Dünya genelinde 5G'ye geçiş sürecinde birçok ülke 2G ve 3G için aşamalı kapatma seçenekleri uyguluyor. Türkiye'de 5G hizmetinin 1 Nisan 2026 itibarıyla sunulmaya başlanması beklenirken, operatörlerin 2G, 3G ve 4,5G için imtiyazlarının 30 Nisan 2029 tarihine kadar devam ettiği bildirildi. (Mertkan Oruç/Ankara)

4- Merkez Bankası 94 yaşında

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesiyle fiyat istikrarını sağlama çalışmalarına devam ediyor. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden 350 bin öğretmen faydalandı

Turkcell işbirliğiyle hizmete giren Öğretmen Bilgi Servisi, Bakanlığın stratejik hedefleri, planları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dokümanları hakkında bilgilendirmeler sunuyor. Servis üzerinden duyurular paylaşılırken geri bildirimler de toplanıyor; böylece öğretmenler ve Bakanlık personeli BİP üzerinden güvenli, etkili ve sürekli iletişim kurabiliyor. Sistemin kapsamından şu ana kadar 350 bin öğretmen faydalandı. (Buğrahan Ayhan/Ankara)

6- Rekabet Kurumu'ndan süt sektöründeki sanayicilere uyarı

Rekabet Kurumu, süt aldığı üreticileri bu süt karşılığında kendisinden yem almaya zorlayan sanayicilere yönelik tedbir kararının sonuçlarını izlemeye aldı. Kurum Başkanı Birol Küle şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz, sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezalarının beklediğini hatırlatmak isterim". (Metin Davut/Ankara)

7- Küresel Sumud Filosu'nun Gazze yolculuğu Bosna'daki 'Umut Tüneli'ni andırdı

Bosna Hersekli akademisyen Admir Mulaosmanovic, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze halkına insani yardım ulaştırma çabasının, Sırp güçleri tarafından kuşatılan Saraybosna'nın günlerini hatırlattığını söyledi. (Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

8- Fransız siyaset bilimci Burgat'tan aktivistlere övgü

Fransız siyaset bilimci Burgat, Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistleri şu sözlerle övdü: "Söyleyebileceğim şey, sözlerin ötesine giderek eyleme geçen bu insanları övmek". Burgat, eylemin sembolik olsa da İsrail'in imajının şu aşamada kötüleştiğini ve bunun daha da kötüye gidebileceğini ifade etti. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

9- Liseli müzik grubu Sumud Filosu'na şarkılarıyla selam gönderdi

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu, "İnsanlığa Davet" adlı şarkıya çekilen kliple Gazze'deki duruma dikkat çekti. Grup Tebeşir vokalisti ve Arapça öğretmeni Hasan Gültekin: "Sumud Filosu, Gazze'ye varmadan önce onlara hediye etmek için bu eseri yazdık. İnşallah kendilerine ulaşır, Sumud'a selam olsun" dedi. Öğrencilerden Yusuf Ziya Özoğul ise mesajını şöyle ifade etti: "'Kafirlere ve zalim düzene karşı yeise kapılmayın, endişelenmeyin, üzülmeyin. Şayet siz gerçekten hakkıyla iman ediyorsanız, zaten siz kazanacaksınız, galip geleceksiniz.' Gazze'ye mesajımız budur". (Şeyma Güven/Ankara)

10- Türk akademisyenden kuaför atık saçlarından enjekte edilebilir doku yapıştırıcı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Tutar, kuaför atık saçlarından elde edilen ve enjekte edilebilir özellikte bir doku yapıştırıcı geliştirdiklerini açıkladı. Tutar, ürünün herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan dokuyla entegre olduğunda jelleşip katılaştığını, insan saçından elde edildiği için immünolojik etkinin çok az olduğunu ve yapının kanı bir sünger gibi emdiğini belirtti. (Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

11- Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir açıklandı

Deutsche Bank araştırmasına göre aylık ortalama konut kirası listesinde 4 bin 143 dolar ile New York ilk sırada yer alıyor. Bunu 3 bin 394 dolar ile Boston ve 3 bin 332 dolar ile San Francisco takip ediyor. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, kiraları artıran faktörler arasında küreselleşme, merkezlere göç, turist yoğunluğu ile arz daralması ve imar sınırlılıklarını gösterdi. (Emirhan Yılmaz/Uğur Aslanhan)

12- 'FINEXT' programı Türkiye'yi fintek alanında küreselleştiriyor

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, FINEXT programının girişimlerin iş modellerini olgunlaştırıp yatırım süreçlerine hazırladığına dikkat çekti. Program sayesinde projeler kısa sürede ölçeklenebilir hale geliyor ve uluslararası pazarlarda yer buluyor. Engin, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinde yürütülen tanıtımlarla girişimlerin uluslararası yatırımcılarla buluşturulduğunu belirtti. (Emirhan Yılmaz/İstanbul)

13- Yumuşak robotlar bitkilere 'hemşirelik' yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert İlman, biyomühendislik yeteneği olan bir robot tasarladıklarını anlattı. Tasarım, yaprak yoluyla bitkiye gen örneği ve nano boyutta jellerden oluşan bir sensör enjekte ederek su verisini takip ediyor ve bitkinin genetik dönüşüme uğrayıp uğramadığını kontrol ediyor. (Biriz Özbakır/İstanbul)

14- Beyşehir Gölü'nde kuraklık adacık sayısını artırdı

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göldeki çekilmenin birçok küçük adacık oluşturduğunu ve ada sayısının tahminen 50'ye yaklaştığını söyledi. Göl çekilince Kıstıfan Adası karayla birleşti; Gölkaşı Mahallesi muhtarı Ali Navruz önceden teknelerle ulaşılan adaya artık araçlarla gidilebildiğini aktardı. (Abdullah Doğan/Konya)

15- Derbide 20 futbolcu ilk kez Galatasaray-Beşiktaş heyecanı yaşayacak

Sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı kadrolarda toplam 20 futbolcu, teknik direktörlerinin tercihiyle ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde forma şansı bulabilecek. Beşiktaş'ta 13, Galatasaray'da 7 futbolcu ligde takımlarının formalarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek. Derbi tarihleri içinde Necip Uysal siyah-beyazlılarda 17, Barış Alper Yılmaz ise sarı-kırmızılılarda 7 kez forma giydi. (Metin Arslancan/İstanbul)

16- Galatasaray evinde rahat, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanırken; Beşiktaş dış sahadaki 3 maçında 2 yenilgi ve 1 galibiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada maç başına ortalama 3 gol atarken, siyah-beyazlılar deplasmanda yalnızca 1 maçta gol kaydedebildi. (Hüseyin Eroğul/İstanbul)

17- Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Süper Lig 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın kalecileri Uğurcan Çakır ve Mert Günokun performansları maçın sonucunu belirleyecek önemli unsurlar arasında. Sarı-kırmızılı ekip sezona 7'de 7 ile girerek sadece 2 gol yedi; siyah-beyazlıların eksik bir maçla rakiplerinin 8 goline engel olamadığı belirtiliyor. Galatasaray'da bu sezon 4 lig maçında Günay Güvenç, 3 lig müsabakasında ise Uğurcan Çakır kaleyi korudu ve her iki kaleci de birer gol yedi. Sezonun ilk 4 haftasında Trabzonspor'da görev yapan Uğurcan kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş'ta Mert Günok ise 6 lig maçının tamamında görev yaptı ve sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. (Emrah Oktay/İstanbul)

