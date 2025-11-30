Çaycuma'da BAL Maçında Arbede: 2 Gözaltı

Maçta tansiyon yükseldi

Çaycuma Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup karşılaşmasında AVS Çaycumaspor ile Yeniçağspor arasında gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında, Yeniçağspor'dan 9 numaralı Oğur Ulu'nun orta hakemin çift sarı kartın ardından gösterdiği kırmızı kart ile oyundan çıkarılması sonrası tribünlere küfür edildi.

Bu gelişme üzerine saha içinde bulunan Yeniçağspor antrenörü N.D. ile şeref tribününde bulunan yönetici İ.Ç., saha içerisine girerek polise yumruk attı. Olay, polis ile bu iki kişi arasında büyüyerek stat dışına taştı.

Gözaltı ve soruşturma

Emniyet ekipleri, kendilerine saldıran 2 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

