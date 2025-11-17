MT Orinda'ya İzmail Limanı'nda dron saldırısı: 16 Türk mürettebat sağ

MT Orinda, İzmail Limanı'nda dron saldırısına uğradı; 16 Türk mürettebat sağ, yangına itfaiye müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:16
MT Orinda'ya İzmail Limanı'nda dron saldırısı: 16 Türk mürettebat sağ

MT Orinda'ya İzmail Limanı'nda dron saldırısı: 16 Türk mürettebat sağ

Mürettebat emniyette, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın İzmail Limanında dron saldırısına uğradı.

Gemi, BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde görevliyken tahliye işlemi sırasında zarar gördü. Olayda 16 Türk personel olduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye müdahalesi sürüyor.

TÜRK BAYRAKLI MT ORİNDA İSİMLİ LPG TANKERİ UKRAYNA'NIN İZMAİL LİMANI'NDA DRON SALDIRISINA...

TÜRK BAYRAKLI MT ORİNDA İSİMLİ LPG TANKERİ UKRAYNA'NIN İZMAİL LİMANI'NDA DRON SALDIRISINA UĞRADI.

TÜRK BAYRAKLI MT ORİNDA İSİMLİ LPG TANKERİ UKRAYNA'NIN İZMAİL LİMANI'NDA DRON SALDIRISINA...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler