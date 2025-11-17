MT Orinda'ya İzmail Limanı'nda dron saldırısı: 16 Türk mürettebat sağ

Mürettebat emniyette, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın İzmail Limanında dron saldırısına uğradı.

Gemi, BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde görevliyken tahliye işlemi sırasında zarar gördü. Olayda 16 Türk personel olduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye müdahalesi sürüyor.

