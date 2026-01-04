DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 4 -10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası'nda, 2 haftayı geçen öksürüğün tüberküloz belirtisi olabileceğini ve erken başvuru gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:09
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ

Prof. Dr. Mehmet Karadağ'dan uyarı: 2 haftayı geçen öksürük ihmal edilmesin

Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 4 -10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, veremin sadece akciğerleri değil vücudun diğer bölgelerini de etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tüberküloz nedir, nasıl seyreder?

Prof. Dr. Karadağ, tüberkülozu Mycobacterium tuberculosis (verem basili) adlı, dış ortama dayanıklı ve çok yavaş çoğalan bir bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık olarak tanımladı. Hastalığın halk arasında 'ince hastalık' olarak anılmasının nedeninin sinsi ilerlemesi ve vücudu zayıflatması olduğunu belirten Karadağ, hastaların yaklaşık yüzde 80omurga, böbrek, beyin zarı, kemikler ve lenf bezleri gibi bölgelere de yayılabileceğini vurguladı.

Belirtiler sıkça karıştırılıyor

Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ve grip ile tüberkülozun başlangıç belirtilerinin benzer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karadağ, bu durumun tüberküloz tanısının gecikmesine yol açtığını ifade etti. Solunum sistemi etkilenmesine bağlı ortak bulgular arasında öksürük, halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş bulunduğunu belirtti.

Karadağ, özellikle şunu kaydetti: Eğer öksürüğünüz 2 haftayı geçtiyse, 'üşüttüm, sigaradandır, geçer' demeyin. Bursa gibi nemli havası ve kışın hava kirliliğinin görülebildiği bölgelerde bu belirtilerin kolaylıkla maskelendiğini söyledi.

Bursa ve Türkiye'de tüberkülozla mücadele

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 sonu raporlarına atıf yapan Prof. Dr. Karadağ, veremin dünya genelinde yeniden bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm listesinde üst sıralara çıktığını, yılda 10,7 milyon yeni vaka ve 1,2 milyon ölüm kaydedildiğini belirtti. COVID-19 pandemisinin küresel verem mücadelesinde yaklaşık 8 yıllık gerilemeye yol açtığını ve 2026'nın bu kaybın telafisi için 'Hızlanma Yılı' ilan edildiğini aktardı.

Türkiye'nin Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı ile dünya standartlarının üzerinde başarı gösterdiğini söyleyen Karadağ, ülke genelinde 2005'te 20 binin üzerinde olan vaka sayısının günümüzde 9.000 - 9.500 bandına gerilediğini ve insidans hızının 100 bin kişide 10,3 e düşerek Türkiye'yi eliminasyon eşiğine taşıdığını belirtti. Sanayi ve nüfus yoğunluğu açısından kritik olan Bursa'da yıllık kayıtlı hasta sayısının 350-400 arasında olduğunu ve ilin %95’e varan tedavi takip başarısıyla ülke ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini ifade etti.

Tedavi ve dikkat edilmesi gerekenler

Karadağ, tüberkülozun hava yoluyla bulaştığını ve zincirin kırılması için uyanık olunması gerektiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı: 2 haftayı geçen inatçı öksürük, gece terlemesi, inatçı ateş, iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı, halsizlik, göğüs ağrısı. Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden Aile Sağlığı Merkezlerine başvurulması gerektiğini söyledi.

Tanı kesinleştiğinde veya güçlü şüphe olduğunda ise hastaların Verem Savaş Dispanserleri'ne yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, tedavide kullanılan tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından dispanserlere gönderildiğini ve ilaç temininin buradan sağlandığını belirtti. Tüberküloz teşhisi konulan bir hastanın tedaviye başladıktan 2-3 hafta sonra bulaştırıcılığını kaybettiğini, ancak tam iyileşme için ilaçların en az 6-9 ay boyunca, Verem Savaş Dispanserleri gözetiminde (DGT) düzenli kullanılması gerektiğini söyledi.

Son olarak Karadağ, tedavinin yarım bırakılmasının 'İlaç Dirençli Verem' gibi tedavisi çok daha güç ve maliyetli bir tabloya yol açtığını belirterek, tedaviye sadakatin önemini bir kez daha dile getirdi.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MEHMET KARADAĞ

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MEHMET KARADAĞ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
2
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
3
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale
4
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
5
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları