Etala'dan Glutensiz Sosis: Frankfurter Lezzeti Çölyak Hastalarına

Gluten içermez, bağımsız analizlerle doğrulandı

Türkiye’nin yenilikçi et ve şarküteri markalarından Etala, değişen tüketici beklentileri ve artan özel beslenme ihtiyaçlarına yanıt vererek glutensiz sosis üretimine başladığını duyurdu.

Yeni ürün, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti bulunan bireylerin yanı sıra bilinçli beslenmeyi tercih eden geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor.

Etala’nın Ar-Ge ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilen ürün, gluten içeren hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Üretim sürecinde çapraz bulaşma riskleri titizlikle yönetiliyor ve ürünün glutensiz olduğu bağımsız laboratuvar analizleriyle doğrulanıyor.

Etala kurucusu Burhan Sabanoğlu, glutensiz ürün geliştirme sürecinde lezzetten ödün vermeden tüketici beklentilerini merkeze aldıklarını belirtiyor. Geleneksel Frankfurter sosis lezzetini koruyan ürün, hem ev tüketimi hem de profesyonel mutfaklar için güvenle tercih edilebilecek bir alternatif olarak konumlanıyor.

Son yıllarda gluten intoleransı ve çölyak farkındalığındaki artış, glutensiz ürün pazarını hızla büyütürken, Etala bu alandaki yatırımıyla şarküteri kategorisinde erişilebilir, güvenilir ve yüksek kaliteli bir seçenek sunmayı hedefliyor.

Etala glutensiz sosisin yakın dönemde ulusal ve yerel zincir marketler başta olmak üzere markanın yaygın satış ve dağıtım ağı üzerinden tüketicilerle buluşması planlanıyor.

TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ET VE ŞARKÜTERİ MARKALARINDAN ETALA, DEĞİŞEN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ VE ARTAN ÖZEL BESLENME İHTİYAÇLARINA YANIT VERMEK AMACIYLA GLUTENSİZ SOSİS ÜRETİMİNE BAŞLADIĞINI DUYURDU. YENİ ÜRÜN, ÇÖLYAK HASTALARI VE GLUTEN HASSASİYETİ BULUNAN BİREYLERİN YANI SIRA, BİLİNÇLİ BESLENMEYİ TERCİH EDEN GENİŞ BİR TÜKETİCİ KİTLESİNE HİTAP EDİYOR.