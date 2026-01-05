Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Karla mücadeleyle kapanan yollar yeniden hizmete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 2 bin 622,7 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Geçen hafta kar yağışı nedeniyle kapanan Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Kulp, Lice, Ergani, Silvan, Bismil, Çınar, Eğil, Çüngüş, Çermik, Dicle, Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerine bağlı kırsal mahalle yollarında kapsamlı müdahaleler yapıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde ve ulaşımın sık sık kesintiye uğradığı kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmada ilçelere göre açılan yollar şu şekilde kaydedildi: Bağlar 72,5 km, Kayapınar 22 km, Sur 74 km, Yenişehir 10,7 km, Kulp 475 km, Lice 85,8 km, Ergani 187 km, Silvan 251,5 km, Bismil 70 km, Çınar 128,5 km, Eğil 170 km, Çüngüş 230 km, Çermik 434,5 km, Dicle 139 km, Kocaköy 26,4 km, Hani 187 km, Hazro 58,8 km.

Kent genelinde 17 ilçede toplam 2 bin 622,7 kilometre kırsal mahalle yolu tekrar ulaşıma açılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

