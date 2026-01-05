DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleyle il genelinde toplam 2 bin 622,7 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:18
Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Karla mücadeleyle kapanan yollar yeniden hizmete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 2 bin 622,7 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Geçen hafta kar yağışı nedeniyle kapanan Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Kulp, Lice, Ergani, Silvan, Bismil, Çınar, Eğil, Çüngüş, Çermik, Dicle, Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerine bağlı kırsal mahalle yollarında kapsamlı müdahaleler yapıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde ve ulaşımın sık sık kesintiye uğradığı kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmada ilçelere göre açılan yollar şu şekilde kaydedildi: Bağlar 72,5 km, Kayapınar 22 km, Sur 74 km, Yenişehir 10,7 km, Kulp 475 km, Lice 85,8 km, Ergani 187 km, Silvan 251,5 km, Bismil 70 km, Çınar 128,5 km, Eğil 170 km, Çüngüş 230 km, Çermik 434,5 km, Dicle 139 km, Kocaköy 26,4 km, Hani 187 km, Hazro 58,8 km.

Kent genelinde 17 ilçede toplam 2 bin 622,7 kilometre kırsal mahalle yolu tekrar ulaşıma açılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL GENELİNDE TOPLAM 2 BİN 622,7 KİLOMETRE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL GENELİNDE TOPLAM 2 BİN 622,7 KİLOMETRE YOLU ULAŞIMA AÇTI.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL GENELİNDE TOPLAM 2 BİN 622,7 KİLOMETRE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite
2
Ketençimen Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi: Niğde'de Hafta Sonu Yoğunluğu
3
Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
4
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu
5
Fethi Sekin İzmir Adliyesi'nde Karanfillerle Anıldı
6
Kayseri'ye 12 Yeni Ambulans Teslim Edildi — Ambulans Sayısı 98'e Yükseldi
7
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa’dan Türk Yatırımcılara Davet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları