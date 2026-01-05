DOLAR
Yapay Zeka ile Sesli Dolandırıcılık Artıyor

Av. Mustafa Erkulu, önemli kişilerin seslerinin yapay zekâda kullanılarak dolandırıcılıkta yeni yöntemler geliştirildiğini ve bunun nitelikli dolandırıcılık kapsamında ağır cezalara yol açabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:50
Avukat Mustafa Erkulu, son dönemde önemli konumlardaki kişilerin seslerinin yapay zekâda kullanılarak dolandırıcılık faaliyetlerinin çeşitlendiğini belirtti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, hile ve aldatma unsuruna dayanan yeni yöntemlerin yaygınlaştığına dikkat çekti.

Nasıl uygulanıyor?

Erkulu, özellikle ses kayıtlarından elde edilen verilerin yapay zekâya yüklenmesiyle bu kişilerin konuşma tarzlarının taklit edildiğini söyledi. Meşhur veya önemli konumlarda bulunan kişilerin seslerinin kullanılmasıyla kurulan senaryoların, üçüncü kişileri maddi çıkar sağlamaya yönlendirdiğini vurguladı.

Bu tür uygulamalarda kusursuz bir fiziki temas olmaksızın da para veya başka menfaatlerin elde edilebildiği, dolandırıcıların bu teknolojiyi geniş biçimde kullanmaya başladığı ifade edildi.

Hukuki boyut ve muhtemel cezalar

Erkulu, bu eylemin kesinlikle bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu, hileye başvurulduğunu ve bununla maddi menfaat elde edildiğini söyledi. Ayrıca, yapılan eylemlerin bilişim sistemlerinin kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Konunun, Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı, milletvekili gibi kişilerin seslerinin kullanılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin dolandırıcı faaliyetlerde kullanılması açısından daha ağır nitelikli haller doğurabileceği kaydedildi.

Ceza açısından Erkulu, nitelikli dolandırıcılık suçlarında genel olarak 3 ile 7 yıl arasında hapis cezalarının söz konusu olduğunu; zararın giderilmemesi halinde mahkemelerin alt sınırdan başlayarak özellikle 5 yıl civarında cezalar verebildiğini ifade etti. Ayrıca nitelikli hallerin varlığı durumunda daha ağır hükümlerin uygulanabileceğini ekledi.

Sonuç olarak, yapay zekânın geniş kullanım alanı bir yandan fırsatlar sunarken, hukuka aykırı eylemlerde kullanıldığında mağduriyetlerin artmasına ve ağır cezai yaptırımlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

