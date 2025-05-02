2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ, bu yıl ikinci kez düzenlenen "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"ne ev sahipliği yaptı. Süleymanpaşa Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Peştemalcı Caddesi'nde yapılan kortejle start aldı.

Renkli Kortej ve Coşku

Şenlik süresince, katılımcılar müzik gruplarının canlı ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü. Katılımcıların kadın ve çocukları, geleneksel kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı. Ayrıca, süslenen develer ve faytonlar da vatandaşların ilgisini çekti.

Şenliğin Açılış Törünü

Kortejin ardından, amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada Tekirdağ'da Kakava ateşini yaktıklarını ve bu geleneği gelecek nesillere taşımak istediklerini açıkladı.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Şenliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük gibi önemli isimler katıldı.

Etkinlik, Tekirdağ'ın sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkıda bulunmayı amaçlayarak geleneksel değerlerin yaşatılmasına da öncülük etmeyi hedefliyor.

Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi. Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi. Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.