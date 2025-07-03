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20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Sivas'ta 18-30 yaş aralığındaki yeni evlenecek çiftlere 20.000 TL çeyiz desteği verilecek. Başvurular başladı!

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:43
20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

18-30 yaş aralığındaki gençlere yeni destek sağlanıyor. Aile Yılı destekleri çerçevesinde Sivas'ta 'Gülkart Çeyiz Projesi' hayata geçti. Bu proje, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim vaatleri arasında yer almakta ve yeni evlenecek çiftlere maddi destek sağlama amacı taşımaktadır.

Proje ile birlikte, 18-30 yaş aralığındaki genç çiftlere toplamda 20.000 TL'lik çeyiz desteği verilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle, bu kapsamda pek çok destek açıklanırken, belediyelerin de katkıları devam ediyor. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan bu projeyle, Sivas'ta yeni bir aile kuracak olan çiftlerin ekonomik olarak rahatlatılması hedeflenmektedir.

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Desteği hak eden çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10'ar bin TL olarak toplamda 20.000 TL yardım, 'Gülkart Çeyiz' kartları aracılığıyla verilecektir.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin 18-30 yaş grubunda olmaları gerekiyor. Başvurular, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan sivas.bel.tr üzerinden online olarak sosyal destek başvuru sistemi aracılığıyla yapılabilecektir.

Bu projeyi kamuoyuna duyuran Belediye Başkanı Adem Uzun, uygulamanın Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarından esinlenerek hayata geçirildiğini belirtti. Uzun, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

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20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

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