20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika

TBMM gündemi, bakanların programları, CHP liderinin etkinlikleri, ekonomik veriler, Gazze gelişmeleri ve önemli spor karşılaşmaları 20 Ağustos 2025 gündeminde.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:00
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Gün içinde öne çıkan haberler

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katılacak. (Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma töreni, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılışı, İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışı ve Üsküdar'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek. (İstanbul/11.00/13.00/20.30)

Yasama • Yürütme • Siyaset

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, inşaatı devam eden fen liseleri alanlarında inceleme yapacak, Muharip Gaziler Derneğini ve esnafı ziyaret edecek. (Afyonkarahisar/09.30-14.45)

Ekonomi • Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valilik, Belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek; KUDAKA ve DOKAP Bayburt Projeleri açılışları ile DOKAP İmza Töreni'ne katılacak. (Bayburt/13.30/14.05/14.40/15.15/15.50)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian Constantin Șerban, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Mihai Grindeanu ve Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile görüşecek, Bükreş metro şantiyesini ziyaret edecek. (Bükreş)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyatları ile temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya • Diplomasi

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu oluşan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış töreni ve tenis şenliğine katılacak. (Ankara/10.30)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. (İstanbul/22.00)

3- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak; son idmanını Atina Olimpiyat Stadı'nda yapacak, teknik direktör Thomas Reis ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. (Atina/18.30/19.00)

4- Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek. (Atina/15.30)

5- Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne ekibine konuk olmadan önce Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı yapacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak. (Lozan/19.30/20.00)

6- Lausanne teknik direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş maçı öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Lozan/19.00)

7- İstanbul Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecekleri ilk maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; takım son idmanını burada gerçekleştirecek. (İstanbul/17.30/18.00)

8- Universitatea Craiova teknik direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, İstanbul Başakşehir maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak; konuk ekip son idmanını burada yapacak. (İstanbul/18.30/19.00)

9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. (Vilnius/19.30)

***

