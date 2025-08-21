20 İlde Siber Suç Operasyonu: 23 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu çeşitli siber suçlara ilişkin önemli yakalamalar yapıldığını bildirdi. Operasyonlar, 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik olarak yürütüldü.

Operasyon yapılan iller

Yerlikaya, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonların Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van illerinde düzenlendiğini aktardı.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Operasyonlarda toplam 55 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin işlemlerine ise devam ediliyor.

Suçlayıcı faaliyetler ve ele geçirilenler

İncelemelerde şüphelilerin vatandaşları araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası temalarıyla dolandırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ve reklam yaptıkları, ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği bildirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Bakanın çağrısı ve tebrikler

Yerlikaya, çalışmaları koordine eden valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerine ve polis ekiplerine tebriklerini iletti. Bakan, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım.'