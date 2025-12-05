Kırıkkale'de avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de boşanma protokolü görüşmesinde kayınpeder Y.A.'nın silahla ateş açması sonucu Nilgün Geçer yaşamını yitirdi, gelin E.E. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:52
Kırıkkale'de avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Kırıkkale Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'ta bulunan bir avukatlık ofisinde, boşanma protokolü görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Görüşmeye katılan 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Y.A., yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Olay sırasında geline ve gelinin kardeşine isabet eden kurşunlar sonucu Nilgün Geçer ağır yaralandı. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hastaneye kaldırılan Geçer, Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gelin E.E. ise kafasından yaralandı. E.E.'nin Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisi sürüyor ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Olayın ardından şüpheli Y.A. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlatıldı.

Gelişmeler oldukça yetkililerden gelen açıklamalar ve soruşturma ayrıntıları takip edilecek.

