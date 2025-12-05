Ankara Onkoloji'ye 5-Ring Dijital PET/BT ve Yapay Zeka Destekli Sistem Hizmete Girdi

SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği, Türkiye'de ileri görüntülemede yeni bir dönemi başlatan 5-Ring Dijital PET/BT ve Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemi ile hizmete alındı.

Yeni nesil görüntüleme ve sunduğu avantajlar

Yenilenen PET/BT ünitesi, kanser tanı ve tedavisinde doğruluğu artırmayı, süreçleri hızlandırmayı ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Geniş görüntüleme alanına sahip dijital PET/BT sistemi, küçük tümör odaklarının erken tespiti, minimal kalıntı hastalığın görünür hale gelmesi, tedavi yanıtının milimetrik hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereksiz invaziv işlemlerin azaltılması gibi önemli avantajlar sağlıyor.

Sistem, özellikle kilo problemi olan, ağrılı, anksiyeteli ve pediatrik hastalarda yüksek görüntü kalitesi ve kısalmış tarama süresi ile hasta konforunu artırıyor. Ayrıca tüm vücudu tek seferde hızlı biçimde tarayarak meme, akciğer, kolon ve lenf sistemi kanserlerinde yüksek doğruluk sunuyor.

Yapay zeka ile daha hızlı ve objektif kararlar

Entegre yapay zeka modülü, lezyon tespiti ve sınıflandırma doğruluğunu artırarak tedavi yanıtının objektif kriterlerle ölçülmesine, kişisel risk profilleri oluşturulmasına ve klinik kararların daha hızlı, daha öngörülebilir şekilde alınmasına imkan tanıyor. Bu sayede erken tanı, doğru tedavi ve etkili takip süreçleri güçlendirilmiş oluyor.

Uzmanların açıklamaları

Prof. Dr. Gülin Uçmak Nükleer tıp kliniklerinde PET/BT cihazının onkoloji hastalarında en önemli moleküler görüntüleme modalitesi olduğunu vurguladı. Uçmak, cihazın son teknoloji donanımlı, yapay zeka ve akıllı algoritmalarla desteklendiğini belirterek çekim sürelerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı: Daha önce yaklaşık 20-25 dakikalarda süren çekim sürelerini 5 dakikalara kadar indirdik. Bu sayede ağrılı, anksiyeteli hastalarda konfor büyük oranda arttı; kilolu hastalarda da çok kaliteli görüntüler elde ettik. Çok kısa sürelerde çekimler yapmakla birlikte, görüntü kalitesinden ödün vermeden 5 milimetrelerin altındaki çok küçük tümör odaklarını tespit edebiliyoruz.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise yapay zekanın onkolojide karar destek sistemi ile hekimlere büyük katkı sağladığını belirtti. Altuntaş, dijitalleşme ve yapay zeka entegrasyonunun tanı, tedavi ve takip süreçlerinde standardizasyon, hız, kalite ve verimlilik getirdiğini; bunun da hastaya her aşamada konfor sağladığını ifade etti. Tarama sürelerinin 3-5 dakikaya indirilmesinin hasta konforu açısından kritik bir iyileşme olduğunu vurguladı.

Tanıtım programı

Onkoloji Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği'nde düzenlenen Nükleer Tıp Tanıtım Programına Prof. Dr. Gülin Uçmak ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş katıldı. Yeni sistem ile kanser tanı ve takip süreçlerinde doğruluk ve hızın artırılması amaçlanıyor.

