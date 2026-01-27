20 KARGU ile STM'nin Sürü İHA'sı Canlı Mühimmatla Tam İsabet

STM’nin sürü İHA’ları Polatlı’da canlı mühimmatla test edildi

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında, 20 adet Vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu. Faaliyet, Türkiye’de sürü kabiliyetinin canlı mühimmatlı bir operasyonel senaryoda test edildiği ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

Tatbikat, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde yapıldı. STM’nin sürü İHA saldırıları, sahada ilk kez canlı mühimmat patlatmalı ortamda başarıyla sınandı.

Testin seyri ve operasyonel başarı

Testte, tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekâsı sayesinde, tek bir operatör kontrolünde görev yapan KARGU sürüsü kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti. Görev bölgesine ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrılarak, operatörün tek bir komutu ile eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

Anti-personel harp başlığıyla donatılmış KARGU’lar, canlı mühimmat kullanılan testte dağıtık mimari sayesinde kendi aralarında haberleşerek yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik sergiledi.

Komuta heyeti ve alınan not

Tatbikatı; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut başta olmak üzere üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti. STM’nin sürü İHA saldırı kabiliyeti, komuta heyeti tarafından tam not aldı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz elde edilen başarının teknik olduğu kadar stratejik bir anlam taşıdığına vurgu yaparak, sürü zekâsıyla donatılmış KARGU’ların koordineli biçimde canlı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurmasının Türkiye’nin otonom sistemler, yapay zekâ ve sürü konsepti alanındaki seviyesini gösterdiğini belirtti.

Türkiye’de bir ilk, dünyada sınırlı örnekler

Canlı mühimmatla icra edilen bu test, Türkiye açısından bir ilki işaret ederken; dünya genelinde yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ileri düzey sürü operasyon kabiliyetleri arasında yer alındığını gösterdi. STM’nin geliştirdiği dağıtık kontrol tabanlı sürü zekâsı mimarisi, görev esnasında bazı unsurlar devre dışı kalsa bile operasyonun sürdürülebilmesine olanak tanıdı.

Sürü İHA kabiliyetleri

STM’nin özgün algoritmaları ve yazılımları sayesinde sürüdeki taktik İHA’lar gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşiyor; hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak sürü saldırısı icra edebiliyor. Mimari, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan her bir İHA’nın görev kararlarını almasına imkân veriyor; bu sayede bir parça devre dışı kalsa bile sürü görevi sürdürebiliyor.

Sürü sistemleri satürasyon saldırısı konsepti ile aynı anda çok sayıda İHA’nın koordineli biçimde hedef bölgeye yönlendirilmesini sağlayarak düşman savunma sistemlerini satürasyona uğratmayı hedefliyor. STM algoritmaları sürü içindeki İHA’ların taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje olmasını sağlıyor; örneğin anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar hedef tipine göre otonom angajman yapabiliyor. Sistemde sürüye gerçek zamanlı olarak yeni İHA’lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

Özellikler

Sürü Zekâsı Algoritmaları, Satürasyon Saldırısı Konsepti, Dağıtık Kontrol Mimarisi, İHA’lar Arası İletişim Altyapısı, Otonom Formasyon Oluşturma ve Sürdürme, Çarpışma Önleme Sistemi, Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti ve Sınıflandırması, Sürü İçi Görev Paylaşımı, Hedef Önceliklendirme ve Görev Atama, CRPA Destekli Anti-jam Seyrüsefer, KERKES Entegrasyonu ile KKS Bağımsız Seyrüsefer, Sürü Bölünmesi ve Birleşmesi, Gerçek Zamanlı Sürüye Katılma ve Sürüden Ayrılma.

STM’nin bu başarısı, sürü zekâsı alanında Türkiye’yi uluslararası arenada daha görünür kılarken, otonom harp yetkinliğinde yeni bir eşik olarak nitelendiriliyor.

STM TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN SÜRÜ İHA TEKNOLOJİSİ KAPSAMINDA, 20 ADET VURUCU İHA KARGU İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTTE HEDEFLER GERÇEK MÜHİMMATLA TAM İSABETLE VURULDU. BU FAALİYET, TÜRKİYE’DE SÜRÜ KABİLİYETİNİN CANLI MÜHİMMATLI BİR OPERASYONEL SENARYODA TEST EDİLDİĞİ İLK ÇALIŞMA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.