Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, Afyonkarahisar'da Askeri Törenle Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da 73 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, Senir Köyü'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:34
Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, Afyonkarahisar'da Askeri Törenle Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, Afyonkarahisar'da Askeri Törenle Toprağa Verildi

Senir Köyü'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni yapıldı

Afyonkarahisar’da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sabaha karşı vefat eden Gazi Mustafa Altın için Senir Köyü’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Altın, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İl Garnizon Komutanlığını temsilen Piyade Albay Ahmet Özdemir, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akif Çeşmeci ile gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA YAŞLILIĞA BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAN DOLAYI 73 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN...

AFYONKARAHİSAR’DA YAŞLILIĞA BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAN DOLAYI 73 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ MUSTAFA ALTIN, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

AFYONKARAHİSAR’DA YAŞLILIĞA BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAN DOLAYI 73 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu
3
Nilüfer'de Çocuklar 'Sorumluluk'u Felsefe ile Keşfetti
4
Yalova'da Trafik Levhaları Sadeleştirildi: 628 Levha Kaldırıldı
5
JOB Young Talent 2026 Başvuruları Başladı: Yıldız Holding Staj Fırsatı
6
Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği
7
Gümbet Dolgu Alanı Halkın Kullanımına Açılıyor: 60 Tekneye 1,5 Milyon TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları