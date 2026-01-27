Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği

Sinop’ta Denetimli Serbestlik yükümlüleri, ara tatilde okullarda tadilat, bakım ve boya çalışmaları yaparak eğitim ortamını iyileştiriyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:03
Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği

Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden eğitim kurumlarına destek

Sinop’ta okulların ara tatile girmesiyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Sinop Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yükümlüler tarafından tadilat, bakım, onarım ve boya-badana çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar, okulun fiziki şartlarını iyileştirmeyi hedefleyerek aralıksız biçimde sürdürülüyor.

Yetkililer, yapılan girişimlerle öğrencilerin daha temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim almalarının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, kamu yararına gerçekleştirilen faaliyetlerin farklı okullarda da sürdürüleceği kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

