Bitlis’te Karla Mücadele: 410 Bin Litre Yakıt Harcandı

Bitlis’te karla mücadelede rekor yakıt tüketimi

Bitlis’te kış döneminde belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun karla mücadele çalışmaları kapsamında 410 bin litre yakıt harcadı.

İl Özel İdaresi çalışmalarını ve kapasitesini açıkladı

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, her köy ve mezra yolunu 25 defa ulaşıma açtıkları, toplam yol ağının 680 köy ve mezradan oluştuğu belirtildi. Son kar yağışıyla kapanan 124 köy yolundaki çalışmaların, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personel ile sürdürüldüğü kaydedildi.

Köy yollarından 120 tanesinin yeniden ulaşıma açıldığı, kapalı kalan 4 köy yolunda çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Belediyenin çalışmaları ve taşınan kar miktarı

Bitlis Belediyesi ise yaptığı açıklamada kendi ekiplerinin harcadığı yakıtın 160 bin litre olduğunu ve şu ana kadar yaklaşık 7 bin kamyon kar taşındığını duyurdu.

Hava şartları kent merkezinde etkili oldu

Bitlis’te dün geceden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini düşürürken ağaçlar ve bitki örtüsü kırağıyla kaplandı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceye düşmesi sonucu ağaç dallarında ve çevrede kartpostallık görüntüler oluştu.

Soğuk hava kent merkezini adeta buzla kaplarken, binaların çatılarında ve ağaç dallarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

