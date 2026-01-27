Bitlis’te Karla Mücadele: 410 Bin Litre Yakıt Harcandı

Bitlis’te belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelede toplam 410 bin litre yakıt tüketti; yollar açılırken kent buz ve kırağıyla kaplandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:59
Bitlis’te Karla Mücadele: 410 Bin Litre Yakıt Harcandı

Bitlis’te karla mücadelede rekor yakıt tüketimi

Bitlis’te kış döneminde belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun karla mücadele çalışmaları kapsamında 410 bin litre yakıt harcadı.

İl Özel İdaresi çalışmalarını ve kapasitesini açıkladı

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, her köy ve mezra yolunu 25 defa ulaşıma açtıkları, toplam yol ağının 680 köy ve mezradan oluştuğu belirtildi. Son kar yağışıyla kapanan 124 köy yolundaki çalışmaların, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personel ile sürdürüldüğü kaydedildi.

Köy yollarından 120 tanesinin yeniden ulaşıma açıldığı, kapalı kalan 4 köy yolunda çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Belediyenin çalışmaları ve taşınan kar miktarı

Bitlis Belediyesi ise yaptığı açıklamada kendi ekiplerinin harcadığı yakıtın 160 bin litre olduğunu ve şu ana kadar yaklaşık 7 bin kamyon kar taşındığını duyurdu.

Hava şartları kent merkezinde etkili oldu

Bitlis’te dün geceden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini düşürürken ağaçlar ve bitki örtüsü kırağıyla kaplandı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceye düşmesi sonucu ağaç dallarında ve çevrede kartpostallık görüntüler oluştu.

Soğuk hava kent merkezini adeta buzla kaplarken, binaların çatılarında ve ağaç dallarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

BİTLİS’TE KIŞ MEVSİMİNDE BELEDİYE VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ TARAFINDAN KARLA MÜCADELEYE 410 BİN LİTRE...

BİTLİS’TE KIŞ MEVSİMİNDE BELEDİYE VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ TARAFINDAN KARLA MÜCADELEYE 410 BİN LİTRE YAKIT HARCADI.

BİTLİS’TE KIŞ MEVSİMİNDE BELEDİYE VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ TARAFINDAN KARLA MÜCADELEYE 410 BİN LİTRE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu
3
Nilüfer'de Çocuklar 'Sorumluluk'u Felsefe ile Keşfetti
4
Yalova'da Trafik Levhaları Sadeleştirildi: 628 Levha Kaldırıldı
5
JOB Young Talent 2026 Başvuruları Başladı: Yıldız Holding Staj Fırsatı
6
Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği
7
Gümbet Dolgu Alanı Halkın Kullanımına Açılıyor: 60 Tekneye 1,5 Milyon TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları