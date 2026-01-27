Yalova'da Trafik Levhaları Sadeleştirildi: 628 Levha Kaldırıldı

Yalova'da trafik levhaları sadeleştirildi

Valilik koordinasyonunda kapsamlı inceleme

Yalova genelinde karayollarındaki trafik işaretlemelerine yönelik sadeleştirme çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlık etti.

Çalışma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve oluşturulan komisyon il genelinde 1.473 noktada inceleme yaptı.

İnceleme sonuçları ve uygulama

Değerlendirmeler sonucunda, gereksiz olduğu tespit edilen 628 trafik levhası kaldırıldı. Zaman içinde sahada verilen anlık reflekslerle yapılan işaretlemelerin bazı noktalarda levha yoğunluğunu artırdığı belirlendi; yürütülen düzenlemelerle sürücünün dikkatini dağıtan tekrarlar azaltıldı.

Kavşaklar, yaya geçitleri, hız sınırları ve sinyalizasyon uygulamaları mevcut trafik düzeni ve yol geometrisi dikkate alınarak bütüncül şekilde ele alındı.

Vali Usta'nın değerlendirmesi

Vali Usta, çalışmanın trafik güvenliğinden taviz verilmeden daha anlaşılır, daha konforlu ve sürdürülebilir bir trafik düzeni oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Yapılan düzenlemelerle birlikte Yalova'da trafik akışının daha sade bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

