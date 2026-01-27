Kayseri'de 105 milyon 170 bin TL eğitim desteği — Başkan Büyükkılıç’ın projeleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirilen iki ayrı eğitim projesiyle öğrencilerin ve ailelerin yükünü hafifletiyor. Belediye, eğitim desteği kapsamında toplamda 105 milyon 170 bin TL tutarında kaynak ayırdı.

'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı'

'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesiyle Kayseri, üniversite öğrencilerini de kapsayan önemli bir destek sağlıyor. 2022’den bu yana 8.092 aileye toplam 35 milyon 170 bin TL ödeme yapıldı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ise dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere aile başına 7.500 TL olmak üzere 2.697 aileye 20 milyon 227 bin TL destek verildi.

'Beslenme ve Kırtasiye Desteği' — 'beslenmem çantamda, belediyem yanımda'

Belediyenin 2021'den itibaren sürdürdüğü 'Beslenme ve Kırtasiye Desteği' projesi, ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 2021 yılından bu yana 26.651 aile ve 50.089 öğrenciye toplam 70 milyon TL destek sağlandı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ise 5.837 ailenin 10.586 öğrencisi için 42 milyon 344 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Proje, ihtiyaç sahibi her çocuk için 4.000 TL kırtasiye ve beslenme desteğini kapsıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve gençlere özel önem veren bir yerel yönetim anlayışıyla eğitim desteklerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın insan odaklı yaklaşımıyla yürütülen bu projeler, hem öğrencilere hem de ailelerine ekonomik katkı sunmayı ve gençlerin eğitimine yatırım yapmayı hedefliyor.

Toparlamak gerekirse, Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iki projesiyle 34 binden fazla aile ve yaklaşık 60 bin öğrenciye yönelik toplam 105 milyon 170 bin TL destek sağlanmış durumda. Belediye, gençleri ve eğitimi önceliklendiren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN 'ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ OKUYAN AİLE DESTEK YARDIMI' PROJESİ İLE 'BESLENME VE KIRTASİYE DESTEĞİ' PROJESİ, ÖĞRENCİLER VE AİLELERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRÜYOR.