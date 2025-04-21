200 Sendikacı Lider, Filistin İçin BM Önünde Buluştu

200 Sendikacı Lider Filistin İçin Hareket Geçti

41 ülkeden gelen 200 sendikacı lider, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde, Gazze'de devam eden saldırılara karşı bir araya geldi. Bir haftadır süren "Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" kapsamında düzenlenen bu etkinlikte katılımcılar, "Savaşa hayır", "Özgür Filistin" gibi sloganlar ve 17 bin 954 çocuk, 12 bin 365 kadın katledildi yazılı pankartlarla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ali Yalçın: Soykırım Nitelikli Saldırılar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de 18 aydır süren saldırıların soykırım niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "İsrail, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve en temel insan haklarını pervasızca çiğniyor. Binyüzlerce çocuk, kadın ve sivil, hastanelerde, okullarda ve mülteci kamplarında acımasızca katlediliyor. Bu yaşananlar bir çatışma değil, planlı, sistematik bir yok etme girişimidir," dedi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 51 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 116 bini aştığını belirten Yalçın, "Ölenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yıkılan binaların enkazlarında hala binlerce cansız beden çıkarılmayı bekliyor," diye konuştu.

Gıda ve İlaç Ambargosu

Yalçın, Gazze’de yalnızca bombalarla değil, gıda ve ilaç ambargolarıyla da bir yok etme politikası uygulandığını ifade etti. Uluslararası toplumun çifte standardının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'e sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının bütün sorumluları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Dayanışma

Etkinlikte Litvanya İşçi Federasyonu Başkanı Jelena Soms ve Filistin İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ghanfi Zidan Nima da Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Açıklamanın ardından, Gazze'de yaşamını yitirenler anısına BM Türkiye Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

"Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" için Ankara'da bulunan 41 ülkeden 200 sendika lideri, Gazze'de yaşananlara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde bir araya geldi.

"Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" için Ankara'da bulunan 41 ülkeden 200 sendika lideri, Gazze'de yaşananlara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde bir araya geldi.