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2023 Türkiye Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Türkiye'de 2023 vergilendirme döneminde en fazla vergi ödeyen mükellefler belirlendi. İlgili liste ve detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:08
2023 Türkiye Vergi Rekortmenleri Açıklandı

2023 Türkiye Vergi Rekortmenleri Açıklandı

2023 yılı vergilendirme dönemine yönelik veriler, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri gözler önüne seriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına dair yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili detayları açıkladı.

Mükellef Beyanları ve Vergi Tutarları

Yıl içinde, ortalama 150 bin 265 lira matrah beyan eden mükellefler, bu tutar üzerinden ortalama 45 bin 255 lira gelir vergisi tahakkuk ettirdi. Toplamda ise 4 milyon 541 bin 644 yeterli mükellef, 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyanında bulundu ve 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

İllere Göre Dağılım

2023 yılı için gelir vergisi mükellefleri arasında en fazla vergi tahakkuk ettirilen illerin dağılımı dikkat çekiyor. 72 mükellef ile İstanbul, ilk sırada yer alırken; onu 14 rekortmenle Ankara, 5'er mükellef ile İzmir ve Gaziantep, 2 mükellef ile Eskişehir, ve 1'er mükellef ile Tekirdağ ve Çorum izliyor.

Öne Çıkan İsimler

2023 vergi rekortmenleri arasında ilk sırada Selçuk Bayraktar, 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi ödeyerek liderliği elde etti. İkinci sırada 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Haluk Bayraktar yer alıyor. Üçüncü sırada ise, 480 milyon 80 bin 162 lira ile Mustafa Rahmi Koç bulunuyor.

Toplam 100 mükelleften 73’ü isimlerini açıklamayı tercih etmedi. 2023 yılı beyanlarında, bir önceki yıla göre matrah toplamında %98,54, tahakkuk eden vergi toplamında ise %92,44 oranında artış yaşandı.

Sonuç

Vergilendirme sürecinde artışların yaşanması, Türkiye'de ekonomik büyümeyi ve mükelleflerin finansal durumlarını gözler önüne seriyor. Verimliliğin ve güçlü beyanların önemini bir kez daha hatırlatıyor.

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