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2024-2025 Eğitim Yılı Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları GSB tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:55
2024-2025 Eğitim Yılı Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

GSB Yurt Başvuru Sonuçları Duyuruldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşim gerçekleştiren öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından değerlendirilen yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçları Öğrenme Yöntemi

Yatay ve dikey geçiş yapan, ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

Kayıt İşlemleri İçin Son Tarih

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te bulunan taahhütnamenin onaylanması zorunludur.

Yedek Yerleştirme Süreci

Başvuru sonuçlarına göre yedek sıralarında bekleyen öğrenciler için yerleştirme işlemleri devam edecektir. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin, yedek sıralarını her hafta güncelleyerek takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Yardım Hattı

Herhangi bir kayıt işlemi sorunu yaşayan öğrenciler, ALO GSB hattını (444 0 472) arayarak 7/24 hizmet alabilirler.

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