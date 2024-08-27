2024-2025 Eğitim Yılında Ulaşım Desteği Devam Ediyor

Ulaşım Desteği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Geçerli Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan ailelere mensup öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla başlatılan "Ulaşım Desteği" programının 2024-2025 eğitim öğretim yılında da süreceğini duyurdu.

Öğrencilere Yüksek Destek

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Ulaşım Desteği ile farklı illerde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin şehirler arası ulaşım masraflarını karşıladıklarını bildirdi. Programın 2022 yılında başladığını hatırlatan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten faydalandığını vurguladı.

Destek Miktarı ve Başvurular

Bakan, sosyal yardım programından yararlanan hanelerde yaşayan öğrencilere yılda dört defa ulaşım yardımı yapıldığını belirtti. Tek yön destek tutarının 1250 lira olarak belirlendiğini ifade eden Göktaş, bu program için yaklaşık 60,8 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydetti.

Göktaş, ilgili yardımdan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını, kendi ikametgahlarının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmaları gerektiğini hatırlatarak, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü önlemi alacaklarını sözlerine ekledi.