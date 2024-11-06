2024 ABD Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı

2024 ABD Kongre Seçimleri

5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimleriyle paralel olarak yapılan Kongre seçimleri, ABD siyasetinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu seçimlere göre, Senato'da Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağlamış durumda.

Senato'da Sandalye Dağılımı

Şu anki duruma göre, Demokratlar 42 sandalye ile geride kalırken, Cumhuriyetçiler kazanmış oldukları koltuklarla dikkat çekiyor. Özellikle West Virginia ve Ohio eyaletleri, Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ve Bernie Moreno ile partilerine yeni sandalyeler kazandırdı.

Kongre'nin Önemi

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyunda başkanlık seçimleri kadar yaygın olarak konuşulmuyor olsa da, ABD başkanının çalışma alanının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, Demokratların 148 sandalyesinin önünde yer alıyor. Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu elde etmek için 218 üye gerekiyor.

Senato Seçimlerinin Dinamikleri

Senato, toplam 100 sandalyeden oluşuyor ve burada her eyaletin 2 senatörü bulunuyor. Seçimlerde 34 sandalye değişirken, senatörler 6 yıllık süreler için göreve başlamaktadır. Bu durum, ABD'deki siyasi dengeleri belirleyici bir öneme sahiptir.