DOLAR
34,24 0,12%
EURO
36,86 1,82%
ALTIN
3.013,56 0,22%
BITCOIN
2.560.810,58 -7,68%

2024 ABD Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı

Cumhuriyetçiler, 2024 ABD Kongre seçimlerinde Senato'da 51 sandalye ile çoğunluğu elde etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:50
2024 ABD Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı

2024 ABD Kongre Seçimleri

5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimleriyle paralel olarak yapılan Kongre seçimleri, ABD siyasetinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu seçimlere göre, Senato'da Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağlamış durumda.

Senato'da Sandalye Dağılımı

Şu anki duruma göre, Demokratlar 42 sandalye ile geride kalırken, Cumhuriyetçiler kazanmış oldukları koltuklarla dikkat çekiyor. Özellikle West Virginia ve Ohio eyaletleri, Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ve Bernie Moreno ile partilerine yeni sandalyeler kazandırdı.

Kongre'nin Önemi

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyunda başkanlık seçimleri kadar yaygın olarak konuşulmuyor olsa da, ABD başkanının çalışma alanının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, Demokratların 148 sandalyesinin önünde yer alıyor. Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu elde etmek için 218 üye gerekiyor.

Senato Seçimlerinin Dinamikleri

Senato, toplam 100 sandalyeden oluşuyor ve burada her eyaletin 2 senatörü bulunuyor. Seçimlerde 34 sandalye değişirken, senatörler 6 yıllık süreler için göreve başlamaktadır. Bu durum, ABD'deki siyasi dengeleri belirleyici bir öneme sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarındaki Durum Güncellemesi
2
2024 ABD Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı
3
ABD Kongresi'nde Oy Sayım Süreci Devam Ediyor
4
Sudan'da Kolera Salgını: 30 Bini Geçti, 887 Hayatını Kaybetti
5
Adana'da Eski Kız Arkadaşını Vuran Şahsın Ölümü
6
Peru'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
7
Baba Beni Güldürsene Filminin Gala Gecesi İstanbul'da Gerçekleşti

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!