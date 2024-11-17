2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak

2024 ALES Sınavı Gerçekleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) organize edilen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Sınav, 81 ilde, 92 sınav merkezinde ve 486 bina ile 6 bin 760 salonda gerçekleştirildi.

Katılım ve Uygulama Detayları

23 bin 645 emniyet personeli dahil olmak üzere, sınavda 171 bin 640 aday yer aldı. Sınav saat 10.15'te başlayarak, adaylar için 10.00'dan sonra binalara giriş yapılmadı.

Soru ve Cevaplama Süresi

Adaylara 150 dakika süre verilen sınavda, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru sunuldu. Bu süreçte adayların başarılı olmaları, lisansüstü eğitim için oldukça önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

Sonuçların Açıklanması

Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren sendikalarda 5 yıl geçerlilik kazanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.