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2024 DGS Ek Tercih Süreci Başladı

2024 DGS ek yerleştirme tercihleri 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:51
2024 DGS Ek Tercih Süreci Başladı

2024 DGS Ek Tercih Dönemi Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün itibarıyla duyuruldu.

Tercih Süreci

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, adayların ek yerleştirme tercihlerini 31 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

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