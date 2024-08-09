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2024 KPSS Ortaöğretim İçin Geç Başvuru Süresi Uzatıldı

2024 KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi, 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:33
2024 KPSS Ortaöğretim İçin Geç Başvuru Süresi Uzatıldı

2024-KPSS Ortaöğretim İçin Yeni Tarih Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim'e yönelik geç başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Başvuru Süresi ve Sebep

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

Daha Önce Başvuran Adaylara Duyuru

Ayrıca, daha önce sınav için başvurularını tamamlayan adayların, tekrar başvuru yapmalarına gerek olmadığı belirtildi.

ÖSYM'nin duyurusu, sınav sürecine dair önemli bir güncelleme niteliği taşıyor.

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