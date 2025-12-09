DOLAR
Kayseri Melikgazi'de Otoparkta 5 Otomobilin Lastiği Kesildi

Kayseri Melikgazi Demokrasi Mahallesi'ndeki otoparkta kimliği belirsiz kişiler 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 00:43
Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Yuvam Sokakta bulunan ortak otoparkta, kimliği belirsiz şahıslar park halindeki 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobiller üzerinde inceleme yapıldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Site Yöneticisinin Açıklaması

Otoparkın bulunduğu binanın yöneticisi A.N., olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "5 tane otomobilin lastiğini kesmişler. Şahıslar belli değil. Bizde polis çağırdık. Bu ilk değil daha öncede böyle bir olay yaşandı. Bizim malımızın hepsi aslında devletin. Devletin malına zarar vermekte ihanettir. Bunu yaparak ne amaçladılar, kime zarar vermek istediler. İnsanlar zor şekilde kazanıyor alıyorlar. Biri çıkıp geliyor zarar veriyor. Böyle bir şey olmaz" dedi.

