2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumları ve ekonomik refah üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalarıyla Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi.

Ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Daron Acemoğlu Kimdir?

3 Eylül 1967'de İstanbul'da doğan Acemoğlu, lisans eğitimini 1989 yılında İngiltere'deki York Üniversitesinde tamamladı. 1990'da Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'nda yüksek lisans, 1992'de ise yine bu üniversiteden ekonomi alanında doktorasını aldı. Şu anda ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ekonomi bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.

Acemoğlu, 2005'te yaptığı ekonomik düşünce ve bilgiye katkıları dolayısıyla John Bates Clark Madalyası'nı kazandı. Siyasi ekonomi, ekonomik kalkınma ve ekonomik eşitsizlik konularında geniş çaplı araştırmalar yapan Acemoğlu, sık sık işbirliği yaptığı Johnson ve Robinson ile birçok akademik makale yazmıştır.

Simon Johnson ve James Robinson'un Biyografileri

1963 yılında İngiltere’nin Sheffield şehrinde doğan Simon Johnson, lisans eğitimini Oxford'da aldıktan sonra yüksek lisansını Manchester Üniversitesinden tamamladı. Şu anda da MIT'de ekonomi profesörlüğü yapmaktadır.

1960 doğumlu James Robinson ise doktorasını Yale Üniversitesinde, profesörlük görevini ise Chicago Üniversitesinde sürdürmektedir.

Nobel Ödülleri Hakkında Kısa Bilgi

Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı, insanlığa hizmet eden kişilere veya kuruluşlara ödüller vermektedir. Nobel Ödülleri, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında verilirken, ekonomi ödülü 1969'dan beri verilmektedir. Nobel ödül törenleri her yıl 10 Aralık'ta gerçekleşmektedir.