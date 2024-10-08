2024 Nobel Fizik Ödülü Makine Öğrenimi Alanında İki Bilim İnsanı ile Sahiplerini Buldu

2024 Nobel Fizik Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Fizik Ödülü, makine öğrenimi alanındaki önemli katkılarından dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton’a verildi. Ödül, yapay sinir ağları (ANN) ve makine öğrenimine yönelik temel keşifleri nedeniyle bu iki bilim insanına layık görüldü.

Ödül Açıklaması ve Bilimsel Katkılar

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Hopfield ve Hinton'un araştırmalarının her iki bilim dalına olan katkıları vurgulandı. Hopfield, verilerin saklanması ve yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekerken, Hinton ise insan müdahalesi olmadan verilerdeki düzenleri bulma yöntemleri geliştirmiştir. Bu yenilikleri sayesinde, resimlerdeki belirli unsurları tanıma gibi görevlerin üstesinden gelebilen sistemler ortaya konmuştur.

Ödüller ve Geçmişteki Kazananlar

2023 Nobel Fizik Ödülü ise, elektron dinamiklerini incelediği için Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier gibi bilim insanlarına verilmişti.

John Hopfield ve Geoffrey Hinton’un Biyografileri

John Hopfield, 15 Temmuz 1933'te ABD’nin Illinois eyaletinde doğmuştur. California Teknoloji Üniversitesi'nde (Caltech) Hesaplama ve Sinir Sistemleri programının kurucularından biridir. Hopfield, Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Geoffrey Hinton ise 6 Aralık 1947'de Londra'da dünyaya gelmiştir. "Yapay Zekanın Babası" olarak anılan Hinton, 2018 yılında Turing Ödülü sahibi olmuştur. 2023 baharında, yapay zeka konusundaki riskler nedeniyle Google’dan ayrıldığı duyurulmuştur.

Nobel Ödülleri Hakkında

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in mirasıyla 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmektedir. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alır ve her yıl farklı dallarda başarılı kişilere takdim edilmektedir. İlgili dallar arasında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp bulunmaktadır. Ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü de 1969 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Her yıl 10 Aralık’ta düzenlenen ödül törenleri, uzun bir geçmişe dayanarak önemli anlara tanıklık etmektedir.