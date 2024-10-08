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2024 Nobel Fizik Ödülü Sahipleri Belli Oldu

2024 Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi üzerindeki katkılarıyla John Hopfield ve Geoffrey Hinton'a verildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:07
2024 Nobel Fizik Ödülü Sahipleri Belli Oldu

2024 Nobel Fizik Ödülü Açıklandı

2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yılki ödüller, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi alanında yaptıkları bu önemli katkılarla John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verildi.

Ödülün Arka Planı

Hopfield ve Hinton, modern yapay zeka teknolojisinin temelini oluşturan sistemler üzerinde yaptıkları yenilikçi çalışmalar ile bu prestijli ödülün sahibi oldular.

Ödülü Kazanma Nedenleri

Yapay sinir ağlarının evrimi ve makine öğrenimi alanındaki ilerlemeleri ile bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan bu iki bilim insanı, dünya genelinde büyük bir etki yaratmıştır.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından"...

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından"...

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından"...

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından"...

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından"...

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

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