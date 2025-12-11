Kocaeli'de 'kız meselesi' cinayeti: Gebze'de 19 yaşındaki genç öldü

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, markette çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında 'kız meselesi' nedeniyle bir süre konuşma oldu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Yiğit T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması ve yargı süreci

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve Ş.S. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan üç şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme sonucu Ş.S., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı anbean kameraya yansıdı

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşterinin çıkmasıyla birlikte hızlı bir şekilde tabancasını çıkaran Yiğit T.'nin, Toprak Yiğitdoğan'a defalarca ateş ettiği görülüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.