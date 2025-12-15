DOLAR
Gölbaşı Veri Merkezi: Türksat Kapasitesi 8 Katın Üzerine Çıkacak

Bakan Uraloğlu, Gölbaşı Veri Merkezi ile Türksat kapasitesinin 8 katın üzerine çıkarılacağını, e-Devlet başta olmak üzere yerli yazılımla hizmet sunulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:12
Proje ve hedefler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın veri merkezi kapasitesini önemli ölçüde artıracak yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. Ankara’da inşa edilecek Gölbaşı Veri Merkezi ile e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kritik bilgileri barındıran kurumların veri ve bulut hizmetleri yerli yazılım ile karşılanacak.

Uraloğlu, merkez hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak".

Zamanlama ve kapasite artışı

Bakan, inşaat ve mimari çalışmaların 2026 yılında büyük oranda tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde ise hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Yapılacak yatırım ile Türksat’ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak.

Tesis özellikleri ve hizmetler

Gölbaşı Veri Merkezi’nde 6 sistem salonu, 2 adet 20’şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alan bulunacak. Tesis bünyesinde ayrıca 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı planlanıyor.

Merkez, enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Kurulacak altyapı; yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi, veri analizi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma ve yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar gibi hizmetlerin sunumu için gerekli donanımı sağlayacak.

Güvenlik, sürdürülebilirlik ve kamu yararı

Bakan Uraloğlu, merkezin Türkiye’nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacağını ve e-Devlet projelerindeki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önleneceğini vurguladı. Tesisin düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olmasıyla çevreye duyarlı bir yapıda planlandığı belirtildi.

Uraloğlu ayrıca, "Ayrıca sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat, ülkemizin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

