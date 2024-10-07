2024 Nobel Tıp Ödülü MikroRNA Keşfine Gitti

2024 Nobel Tıp Ödülü Sahipleri Belli Oldu

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" üzerine yaptıkları değerli çalışmalarla ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verildi.

MikroRNA'nın Önemi

MikroRNA'lar, gen ekspresyonunu düzenleyen küçük, ancak etkili moleküllerdir. Bu buluş, genetik bilgilere erişim ve hastalıkların terapisine yönelik yeni yollar açmaktadır.

Ödül Töreni ve Gelecek Hedefleri

Ambros ve Ruvkun, ödül töreninde yaptıkları konuşmada, bu ödülün yalnızca kendi çabaları değil, aynı zamanda bilim dünyasındaki pek çok araştırmacının katkısının bir yansıması olduğunu vurguladılar.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.