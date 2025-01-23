2024 Oscar Adayları Açıklandı: En İyi Filmler ve Yönetmenler Belirlendi

2024 Oscar Adayları Açıklandı

Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından her yıl düzenlenen Oscar Ödülleri'nin bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Adaylıklar, Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangınlar nedeniyle ertelendi ve şimdi heyecanla beklenen liste açıklandı.

Bu yıl, müzikal ve fantastik film 'Wicked', müzikal ve komedi filmi 'Emilia Perez' ile 2024 çıkışlı epik dönem dramı 'The Brutalist' dikkat çekiyor. 'Emilia Perez', toplam 13 adaylık ile en fazla adaylık kazanan film olurken, 'Wicked' ve 'The Brutalist' ise 10 adaylıkla yarışacak.

Ödüller Töreni 2 Mart'ta

Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O'Brien yapacak. Törende ödüller, 2 Mart tarihinde sahiplerini bulacak.

Adaylar ve Kategoriler

'En İyi Film' kategorisinde 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune Part 2', 'Emilia Perez', 'I'm Still Here', 'Nickel Boys', 'The Substance' ve 'Wicked' yer almakta.

'En İyi Yönetmen' dalında ise Sean Baker ('Anora'), Brady Corbet ('The Brutalist'), James Mangold ('A Complete Unknown'), Jacques Audiard ('Emilia Perez') ve Coralie Fargeat ('The Substance') bulunuyor.

'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore ve Fernanda Torres yer alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Adrien Brody, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes ve Colman Domingo yarışacak.

'En İyi Sinematografi' ödülü için 'The Brutalist', 'Dune: Part 2', 'Emilia Perez', 'Maria' ve 'Nosferatu' filmleri katılmakta.

'En İyi Animasyon' dalında ise 'Flow', 'Inside Out 2', 'Memoir of a Snail' ve 'Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl' önemli yapımlar arasında yer alıyor.

Yabancı dilde en iyi film kategorisinde ise 'I'm Still Here' (Brezilya), 'The Girl With the Needle' (Danimarka), 'Emilia Perez' (Fransa), 'The Seed of the Sacred Fig' (Almanya) ve 'Flow' (Letonya) aday olarak belirlendi.

'En İyi Belgesel' ödülüne aday filmler arasında 'Black Box Diaries', 'No Other Land', 'Porcelain War', 'Soundtrack to a Coup d'Etat' ve 'Sugarcane' yer alıyor.

Son olarak, 'En İyi Özgün Senaryo' için 'Anora', 'The Brutalist', 'A Real Pain', 'September 5' ve 'The Substance' filmleri yarışırken, 'En İyi Özgün Müzik' dalında 'The Brutalist', 'Conclave', 'Emilia Perez', 'Wicked' ve 'The Wild Robot' dikkat çekiyor.