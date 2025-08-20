2024'te En Çok Vergi Verenler Açıklandı: Bankalar Zirvede

GİB açıkladı: 2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi İlk 100

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 2024 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef açıklandı. Listenin üst sıralarında bankalar öne çıkarken, önemli sayıda mükellef isimlerinin açıklanmasını talep etmedi.

Genel veriler

1 milyon 171 bin 443 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Bu beyannamelerde 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

Her bir mükellefin ortalama beyanda bulunduğu matrah 3 milyon 708 bin 380 lira olurken, ortalama tahakkuk eden kurumlar vergisi 845 bin 557 lira olarak hesaplandı.

İller ve sektör dağılımı

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: İstanbul (78), Ankara (15), İzmir (1), Antalya (1), Bursa (1), Kocaeli (1), Şanlıurfa (1), Balıkesir (1) ve Bolu (1).

Listede bankacılık hakimiyeti göze çarparken, otomotiv, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve market perakendeciliği, hayvancılık ve sigortacılık gibi sektörlerden kurum ve şirketler de yer aldı.

İsim açıklamayanlar

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef arasında 32 kurum isimlerinin açıklanmasını istemedi.

İlk 10 (Tahakkuk Eden Vergi Tutarı)

1. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ — 25.296.492.625,93

2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ — 20.838.196.304,74

3. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ — 12.071.499.612,88

4. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ — 10.520.812.175,69

5. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO — 8.409.715.831,93

6. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — 7.425.528.399,97

7. İsim açıklanmadı

8. AKBANK TÜRK AŞ — 6.807.432.277,03

9. İsim açıklanmadı

10. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — 6.098.787.161,61

GİB’in yayımladığı "2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması" verileri, vergilendirme yapısı ve sektör dağılımı hakkında önemli ipuçları sunuyor.