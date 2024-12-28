2024'te Yargı ve Enerji Sektöründe Önemli Düzenlemeler: İşte Gelişmeler

2024'te Yargı ve Enerji Sektöründe Önemli Düzenlemeler

TBMM'deki yasama süreçleri ile 2024'te yargıda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Genel Kurul, 2024 yılı içinde 3 kanun ve bir kanuna yapılan eklemelerle yargı alanında yaklaşık 100 maddeden oluşan düzenlemeleri kanunlaştırdı.

Adalet Komisyonunda kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Genel Kurulun yeni yılla birlikte ilk ele alacağı teklifler arasında yer alacak.

Yeni hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemenin 2025'te TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. (Kemal Karadağ/TBMM)

EPDK'dan Tüketici Haklarını Güçlendiren Yeni Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici yönetmeliğinde değişiklikler yaparak yeni bir dönem başlatıyor.

Tüketici haklarını güçlendirmek ve kaçak elektrikle etkin mücadele etmek için, enerji sektöründe dijitalleşmeyi artırma hedefleniyor.

Tüketicilere daha avantajlı koşullar sunarak sürdürülebilir bir yapı inşa edilmesi amaçlanıyor. (Gökçe Topbaş/Ankara)

Küresel Piyasalarda 2024 Hedefleri

Küresel piyasalar, 2024 yılına sakin bir veri gündemi ile başlıyor.

Yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarının, piyasaların ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada zorluk çekmesi, merkez bankalarının izleyeceği patikaya dair soru işaretlerini artırıyor. (Mahmut Çil/İstanbul)

FKB'den Dijitalleşme ve KOBİ Desteklerine Öncelik

Finansal Kurumlar Birliği, 2025 yılında dijitalleşme, KOBİ destekleri ve yeşil finansmana öncelik verecek.

Başkan Ali Emre Ballı, 2025 yılı stratejik hedefleri arasında dijitalleşme projelerinin tamamlanması ve yeni finansman modellerinin devreye alınmasının yer aldığını açıkladı.

Yeni oyuncuların sektöre girmesiyle birlikte tasarruf finansman sektörünün istikrarlı büyümesine devam etmesi bekleniyor. (Serap Doğan/İstanbul)

Türkiye, Uluslararası Yatırımlar için Bağlantı Noktası Oluyor

Türkiye, uluslararası teknoloji yatırımlarının bağlantı noktası haline geldi.

Yandex, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye'de 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlarken, Vodafone DAMAC ortaklığı ile 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başkan Burak Dağlıoğlu, "Türkiye, uluslararası yatırımlarda bölgesel liderlik yolunda önemli ilerleme kat etti" dedi. (Hülya Ömür Uylaş/Mert Davut/Ankara)

Bankacılık Sektöründe Faiz İndirimlerinin Etkisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, faiz indiriminin bankacılık sektörüne olumlu yansıdığını belirtti.

Öztop, yeni yatırımları finanse ederek sektörlere olumlu etki yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. (Kaan Ulu/Serap Doğan/İstanbul)

Havacılık Sektöründe Pilot İhtiyacı

TOBB Sivil Havacılık Sektör Meclisi, 2025'e kadar 1500 yeni pilota ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Yüksek gelir ile cazip pilotluk mesleği için 20-30 yaş arası, iyi derecede İngilizce bilen gençlere eğitim fırsatları sunulacak. (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

Çiftçi Kayıt Sistemi için Son Gün: 31 Aralık

Üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını tüm ülke genelindeki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek.

İlk kez kaydolacak olan veya mevcut bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen üreticilerin, Bakanlık müdürlüklerine başvurması şart. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

Gıda Perakendecilerinden 2025 Yılı İçin Yatırım Planları

Gıda Perakendecileri Derneği, 2025 yılında mağaza ve teknoloji yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Enflasyon ile mücadele ve verimlilik de temel konular arasında yer alacak. (Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

Dünya Çapında Kaybedilen Önemli İsimler

Dünya genelinde 2024 yılının kayıpları arasında siyasetten sanata pek çok önemli isim yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetti. (Irmak Akcan/Ankara)

Suriye'de Alevi Toplumunun Umutları

Suriye'de Alevi toplumu, yeni süreçten umutlu olduğunu belirtiyor.

Şeyh Hatem, "Zulmeden bir rejimden adalete geçiş sürecindeyiz" ifadesini kullandı. (Eşref Musa/Lazkiye)

Yapay Zeka ile Sel Risklerinin Azaltılması

İstanbul Teknik Üniversitesi, yapay zeka destekli bir sistemle sel risk haritası oluşturmayı hedefliyor.

Bu harita sayesinde yerel otoriteler, zarar azaltıcı önlemler alacak. (Erol Değirmenci)

Yılbaşı Tatilinde Yoğun Talep Bekleniyor

TÜRSAB, yılbaşı döneminde kayak merkezleri ve kıyı otellerine yoğun talep bekliyor.

150 binden fazla vatandaşın yeni yıla yurt dışında girmesi öngörülüyor. (Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul)

İstanbul'da Yılbaşı Ağacı Nöbeti

İstanbul'da orman muhafaza ekipleri, kaçak ağaç kesimlerini önlemek için gözlemde bulunuyor.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, ekiplerin tüm ormanları tarayarak tedbir aldıklarını vurguladı. (Şaduman Türkay)

Evinin Sultanları Projesi ile Kadınlar Voleybol Oynadı

Şanlıurfa'da farklı meslek gruplarından kadınlar, "Evinin Sultanları" projesi kapsamında voleybol oynayarak çocuklarıyla aynı heyecanı yaşadı.