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2024 TUS İkinci Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024 TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara çevrimiçi erişim sağlayabilir.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:19
2024 TUS İkinci Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 TUS İkinci Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına erişmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilirler.

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