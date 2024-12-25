2024'ün Ekim-Kasım-Aralık Döneminde Öne Çıkan Olaylar

2024'ün Son Çeyreği: Önemli Gelişmeler

2024 yılı, dünya genelinde pek çok siyasi ve ekonomik gelişmeye sahne oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan olaylar, uluslararası arena ile birlikte Türkiye gündemini de etkiledi.

Nobel Ekonomi Ödülü ve Fetullah Gülen'in Ölümü

14 Ekim'de 2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkileri konusundaki önemli çalışmaları dolayısıyla Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Ayrıca, 21 Ekim'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, terörle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Netanyahu

21 Kasım'da, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tutuklama emri çıkardı. İlgili mahkeme, Filistin topraklarındaki suçlar üzerinde yargı yetkisini kabul etti.

Trump'ın Yeniden Başkanlığı

5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump, Kamala Harris karşısında kazandı. Trump, zafer konuşmasında, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Çatışmalar ve Yönetim Değişiklikleri

Suriye'de 27 Kasım itibarıyla rejim karşıtı güçler ile hükümet yanlıları arasında çatışmalar yoğunlaşarak, Baas rejiminin 61 yıllık hakimiyetinin çöküşünü hızlandırdı. Rejim lideri Beşşar Esed, 8 Aralık'ta Rusya'ya sığındı.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelerde bulunduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu karar, 190 milletvekilinin oyu ile kaldırıldı.

Fransa ve Almanya'da Hükümet Krizleri

Fransa'da Başbakan Michel Barnier güvenoyu alamayarak 4 Aralık'ta hükümetten düşerken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 16 Aralık'ta güvenoyu alamadı, bu durum erken seçim sürecini tetikledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'de yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera ile tarihi bir görüşme yaptı.

Tüm bu gelişmeler, 2024 yılını unutulmaz kılan olaylar silsilesi arasında yer alıyor.