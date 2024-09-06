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2024 Yazı Dünya Tarihinin En Sıcak Dönemi Oldu

2024 yazı, dünya genelinde en yüksek sıcaklık rekorlarını kırarak tarihe geçti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:08
2024 Yazı Dünya Tarihinin En Sıcak Dönemi Oldu

2024 Yazı Rekor Sıcaklıklarla Geçti

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2024 yazının dünya genelinde en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Son üç ayda dünya, en sıcak haziran ve ağustos aylarını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını artırıyor,” şeklinde değerlendirdi.

Ağustos, En Sıcak Ay Oldu

Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerinde kaydedilerek, en sıcak ağustos ayı oldu. Haziran-Ağustos dönemindeki ortalama sıcaklık ise, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece aşarak, sıcaklık rekorlarını tekrar alt üst etti.

Avrupa ve Diğer Bölgelerdeki Etkiler

Avrupa'da sıcaklıklar genel olarak güney ve doğuda yüksek iken, İrlanda'nın kuzeyi ve bazı batı bölgelerinde sıcaklık ortalamanın altında kaldı. Ayrıca, Antarktika'nın doğusu, Texas, Meksika ve Avustralya gibi bölgelerde de ortalamaların üzerinde sıcaklıklar gözlemlendi. Diğer yandan, Rusya'nın doğusu ve Alaska gibi bazı bölgelerde ise sıcaklıklar ortalamanın altında seyretti.

Yağışlar ve Kuraklık Dengesizlikleri

2024 yazı, Avrupa'nın batı ve kuzey bölgelerinde ortalamadan daha yağışlı, ancak Akdeniz'de ve Avrupa'nın doğusunda kurak koşulların hâkim olduğu bir dönem olarak belirlendi.

Acil Önlemler Gerekiyor

Burgess, "Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlem almazsak, bu yaz yaşanan aşırı sıcaklık olaylarının insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçları olacaktır,” diyerek durumu ciddiyetle vurguladı.

2024 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığı da giderek artıyor.

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