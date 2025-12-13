DOLAR
Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat: Kahramanmaraşlı 20 Yaşındaki Fatih Mehmet Taş Uğurlandı

Muğla Aksaz'dan dönen 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, eve geldikten iki gün sonra fenalaşarak beyin kanaması sonucu vefat etti; Saçaklızade Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:07
Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat: Kahramanmaraşlı 20 Yaşındaki Fatih Mehmet Taş Uğurlandı

Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat Eden Genç Uğurlandı

Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, askerlik görevini tamamlayıp Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Taş’a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak vefat etti.

Cenaze için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki Saçaklızade Camii'nde namaz kılındı. Türk bayrağına sarılı tabut askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Taş’ın naaşı, gözyaşları arasında götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FATİH MEHMET TAŞ İÇİN ONİKİŞUBAT İLÇESİ SAÇAKLIZADE MAHALLESİ'NDEKİ SAÇAKLIZADE CAMİİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI.

FATİH MEHMET TAŞ İÇİN ONİKİŞUBAT İLÇESİ SAÇAKLIZADE MAHALLESİ'NDEKİ SAÇAKLIZADE CAMİİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI.

FATİH MEHMET TAŞ İÇİN ONİKİŞUBAT İLÇESİ SAÇAKLIZADE MAHALLESİ'NDEKİ SAÇAKLIZADE CAMİİNDE CENAZE...

