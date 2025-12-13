Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat: Kahramanmaraşlı 20 Yaşındaki Fatih Mehmet Taş Uğurlandı

Terhis Olduktan 5 Gün Sonra Vefat Eden Genç Uğurlandı
Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen bilgiye göre, askerlik görevini tamamlayıp Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan Taş’a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak vefat etti.
Cenaze için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki Saçaklızade Camii'nde namaz kılındı. Türk bayrağına sarılı tabut askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Taş’ın naaşı, gözyaşları arasında götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
