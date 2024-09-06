2024-YKS Ek Yerleştirme Başvuruları Başladı

2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Duyurusu
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Adayların tercih süresi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.
Tercih İşlemleri Ne Zaman?
2024-YKS sonuçlarına dayanan ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan tercihlerini yapabilirler.
Bugün başlayan bu tercih süreci, 11 Eylül saat 23.59 Adayların, 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu titizlikle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu süreçte atılacak her adım, adayların yükseköğretim hedeflerine ulaşmalarında büyük bir rol oynayacaktır.
Ek Yerleştirme Kılavuzu İncelenmeli
Adayların, 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu titizlikle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu süreçte atılacak her adım, adayların yükseköğretim hedeflerine ulaşmalarında büyük bir rol oynayacaktır.