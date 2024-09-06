2024-YKS Ek Yerleştirme Başvuruları Başladı

2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Duyurusu

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Adayların tercih süresi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

Tercih İşlemleri Ne Zaman?

2024-YKS sonuçlarına dayanan ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan tercihlerini yapabilirler.