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2024-YKS Ek Yerleştirme Başvuruları Başladı

ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme tercihlerini 11 Eylül'e kadar kabul edecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:44
2024-YKS Ek Yerleştirme Başvuruları Başladı

2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Duyurusu

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Adayların tercih süresi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

Tercih İşlemleri Ne Zaman?

2024-YKS sonuçlarına dayanan ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan tercihlerini yapabilirler.

Bugün başlayan bu tercih süreci, 11 Eylül saat 23.59

Ek Yerleştirme Kılavuzu İncelenmeli

Adayların, 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu titizlikle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu süreçte atılacak her adım, adayların yükseköğretim hedeflerine ulaşmalarında büyük bir rol oynayacaktır.

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