2024-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kayıt İşlemleri Ne Zaman?

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılan ek yerleştirme işlemleri sonrasında, programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik Kayıtlar

Ayrıca, elektronik kayıt işlemleri 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilecekler.

Sonuç Belgesi Hakkında

Duyuruda ayrıca, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi. Adayların, sonuçlarını kendileri kontrol etmeleri önemle vurgulandı.