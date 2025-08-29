DOLAR
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2025-2026 yurt ücretleri aileleri zorluyor; özel yurtlarda yıllık 777.000 TL ile KYK'nın yıllık ~10.260 TL'si arasında yaklaşık 76 kat fark var.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:12
2025-2026 Yurt Ücretleri Aileleri Endişelendiriyor

2025-2026 yeni akademik yılı heyecanı, üniversite adayı gençler ve aileleri için yerini yüksek yurt maliyetlerinin yarattığı kaygıya bıraktı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vakıf üniversiteleri ve özel yurtlarda açıklanan ücretler, bir yıllık konaklama bedelinin neredeyse ev fiyatına yaklaşabileceğini gösteriyor.

'Barınma temel bir ihtiyaç mı, yoksa bir lüks mü?' sorusu yeniden tartışma konusu olurken, tek kişilik bir oda için talep edilen 777.000 TL gibi rakamlar aile bütçelerini zorluyor.

Vakıf Üniversiteleri ve Özel Yurtlar Fiyat Yarışında

Vakıf üniversitelerinin sunduğu sosyal imkanlar ve kampüs içi konumları dikkate değer olmakla birlikte, ücretler cep yakıyor. Örneğin Koç Üniversitesi Henry Ford Yurdunda tek kişilik banyolu bir odanın yıllık bedeli 461.800 TL olarak açıklanırken, Bilkent Üniversitesinde benzer özelliklere sahip bir odanın maliyeti 406.200 TLyi buluyor.

Sabancı Üniversitesinde iki kişilik bir oda için talep edilen ücret 282.000 TL, Yeditepe Üniversitesinde ise tek kişilik oda ücreti 260.000 TL olarak listelendi. Bu rakamlar yalnızca üniversite yurtlarıyla sınırlı kalmıyor; özel yurt sektörü de yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren Republica adlı özel yurtta 'Single Premium Room' olarak adlandırılan tek kişilik odanın aylık ücreti 77.700 TL. Bu da 10 aylık bir akademik yıl için toplamda 777.000 TL anlamına geliyor. Diğer örnekler arasında Birgül Hanım Yurdunda tek kişilik oda fiyatı 600.000 TL, Stüdyo Santral Kız Öğrenci Yurdu'nda ise 525.000 TL yer alıyor.

Devlet Yurtları ile Özel Sektör Arasındaki Uçurum

Özel yurtlardaki fahiş fiyatlar, gözleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı devlet yurtlarına çeviriyor. 2024-2025 dönemi için en yüksek KYK yurdu ücreti aylık 855 TL olarak belirlenmişti; bu da yıllık bazda yaklaşık 10.260 TLye denk geliyor. 2025-2026 ücretleri henüz açıklanmamış olmakla birlikte, özel sektördeki 777.000 TLlik ücret ile devlet yurdunun yıllık maliyeti arasında yaklaşık 76 kat fark bulunuyor.

Ailelerin ve Politikaların Gündeminde

Yüksek yurt ücretleri, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve ailelerinin maddi planlarını ciddi şekilde etkilerken, barınma politikasının ve destek mekanizmalarının yeniden tartışılmasını gündeme taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalar ve 2025-2026 KYK ücretleri beklentisi, önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.

