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2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı: Ekonomi Olasılıkları Tartışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM'de tartışılırken, milletvekillerinden çeşitli eleştiriler ve övgüler geldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:31
2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı: Ekonomi Olasılıkları Tartışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi Tartışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yoğun tartışmalara sahne oldu. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyeceğini belirtti.

CHP Grubu Eleştirileri

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçede sorunları çözecek başlıkların yeterince yer almadığını ifade ederek, "Orta Vadeli Program'daki hedeflerin gerçekleşme ihtimali yok," dedi. Türeli, yanlış politikaların enflasyonu %19 seviyelerinden %85'lere çıkardığını ve bunun sonuçlarının milyonlarca insanın sırtında olduğunu vurguladı.

İYİ Parti ve EYT

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, enflasyon rakamlarının alarm verici olduğunu ve 2018'de %15,35 olan enflasyonun 2023'te %47,70 seviyesine yükseldiğini aktardı. Usta, EYT düzenlemesinin maliyetinin 2024 yılında 300 milyar lira olacağını belirtti.

Saadet Partisi’nin Bakışı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine denk olduğunu dile getirerek, paranın değer kaybettiğini ifade etti. Temurci, cari açıkta elde edilen hedeflerin memnuniyet verici olduğunu öne sürdü.

DEM Parti ve Dışa Bağımlılık Eleştirisi

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bütçenin kamu tasarrufunun izlerini taşımadığını belirterek, dış kaynak bağımlılığının ekonomik modelin bir sorunu haline geldiğini ifade etti.

MHP’nin Ekonomik Değerlendirmesi

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve büyüme oranlarını vurgulayarak, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin önemine dikkat çekti.

AK Parti’nin Vizyonu

Hüseyin Altınsoy, son 22 yılda hizmet kalitesinin artırıldığını belirterek, 2025 yılı bütçesinin toplumsal refahı artırmayı hedefleyen bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Altınsoy, vergilendirme politikalarının da adil bir dağılım sağladığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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